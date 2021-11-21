Це інструмент для прямої атаки, – польський прем'єр про війська Росії біля України

Прем'єр-міністр Польщі висловив занепокоєння через російські війська біля кордонів України та на території Білорусі. Матеуш Моравецький вважає, що Кремль може використати їх для прямої атаки.

Очільник польського уряду наголосив, що ще одним інструментом російської агресії є енергетична криза в Європі. Її створили "руками" "Газпрому".

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Зростає присутність російських військ навколо України, в Білорусі, вздовж російсько-білоруського кордону, а також у Калінінградській області. Ця присутність є інструментом, який можна використовувати для прямої атаки,

– наголосив Моравецький.

Росія готує напад на Україну, – розвідка

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Росія може напасти на Україну вже не початку 2022 року. Для цього вона стягнула близько 92 тисячі військових до наших кордонів.

Атака може передбачати авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки з десантними ударами на Сході, десантними нападами в Одесі та Маріуполі, а також меншим вторгненням через Білорусь. Напад може стати масштабнішим ніж той, який Росія здійснила у 2014 році. Наразі Київ прораховує різні сценарії вторгнення Росії.

Попередження про російське вторгнення від партнерів