Це колаборант найвищої ланки, – радник голови ОВА про вибух авто на Херсонщині
На Херсонщині активізувався рух опору, який координується ЗСУ. Так, автівку відомого колаборанта підірвали партизани.
Йдеться про начальника виправної колонії №90 Євгена Соболєва. З початку повномасштабного вторгнення він перейшов на бік окупантів. Про це 24 каналу сказав радник голови Херсонської ОВА і військовослужбовець ТрО Сергій Хлань.
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Співпрацював із загарбниками
Військовослужбовець зауважив, що Соболєв – колаборант найвищої ланки. З першого дня окупації зустрічав росіян, які концентрували свою техніку саме в підвладній йому колонії. Ба більше, окупанти прикривалися нашими ув'язненими й примушували їх до ремонту цієї техніки.
За попередньою інформацією, наразі колаборант перебуває у лікарні. У нього постраждали ноги, можливо, їх навіть ампутують. "Тепер він точно не втече. Без ніг, але ми його дістанемо", – каже спікер.
Радник голови ОВА переконаний, що усі, хто працюють з окупантами, – це нелюди. Відтак для них має бути найвище покарання.
Сьогодні партизани вкотре довели, що ми будемо вибивати росіян та зрадників і з середини окупації, і на лінії фронту. Ми звільнимо нашу рідну землю,
– сказав Сергій.
Він додав: черга дійде до усіх зрадників. Наступними можуть стати Сальдо, Булюк й Стрємоусов.
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Партизанський рух на Херсонщині: основне
- 7 червня у тимчасово окупованому Херсоні пролунав вибух у ресторані "Ностальжі". Відомо, що там полюбляють обідати колаборанти найвищої ланки. Росіянам і зрадникам дали чіткий знак: вам тут не раді, і бронежилети не допоможуть.
- Крім того, місцеві жителі продовжують закликати ворога повертатися до Росії. Партизани нагадують, що ЗСУ вже близько, тож незабаром загарбники пошкодують, що прийшли на нашу землю.
- Російські окупанти та колаборанти відверто нервують через партизанських рух та наближення ЗСУ до Херсона. Через своїх агентів вони поширюють наратив про населені пункти, в яких тривають бойові дії. Мовляв, подивіться, на що перетворилися міста, які ЗСУ намагаються звільнити. Тому краще вже жити з проблемами під окупацією, ніж у руїнах після бойових дій.
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