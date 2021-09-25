Це маніпуляції, – у "Слузі народу" прокоментували ймовірну відставку Разумкова
Джерело:24 канал
Останнім часом мережею активно ширяться чутки про можливу відставку з посади голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. У "Слузі народу" це назвали маніпуляцією та запевнили, що підписи на звільнення спікера не збирають.
Ймовірну відставку Разумкова цього разу прокоментував нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев. В ефірі одного із телеканалів він спростував інформацію про наміри звільнити главу парламенту.
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За відставку Разумкова підписи не збирають
Ну немає такого взагалі! Ніякі підписи не збираються (за відставку Разумкова – 24 канал) Навіщо ці маніпуляції? Місяць тому говорили про зняття прем'єра, про перелік міністрів,
– зазначив Гетманцев.
Він додав, що вже закінчується вересень, однак нікого досі не зняли. Крім того, ніхто з "експертів", які заявляли про кадрові зміни в уряді, не вибачився за дезінформацію.
Нардеп підсумував, що когось з міністрів точно звільнять, але це не означає, "що потрібно говорити про кожного міністра щодня".Зверніть увагу! Напередодні в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" Разумков жорстко посперечався зі Стефанчуком і Корнієнком щодо антиолігархічного закону. Опісля спікер парламенту заявив, що за посаду не тримається і якщо Рада проголосує, то піде у відставку.
Можлива заміна Разумкова на Стефанчука
- Ще у лютому 2021 року з'явилася інформація, що Володимир Зеленський нібито бачить на посаді глави Ради Руслана Стефанчука.
- Такі рішення аргументували начебто політичними амбіціями Разумкова і тим, що він намагається бути незалежним від Офісу Президента.
- У вересні до цих розмов повернулися. Водночас сам Стефанчук зазначив, що йому комфортно на його посаді. А інформацію про начебто бажання президента бачити його на посту спікера поширює той, хто у ній зацікавлений.