Це міжнародна ганьба, – Корнієнко про гальмування судової реформи
Джерело:"Дом"
Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що затягування з проведенням судової реформи завдає серйозної шкоди репутації України. Саме тому очищення судової гілки влади потрібно зробити якнайшвидше.
За словами Корнієнка, блокування проведення реформи невигідне українцям. Тому політик закликає все-таки запустити процес очищення судів.
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Страждає міжнародний імідж України
Корнієнко розповів про дивні стосунки нардепів із суддями. Мовляв, коли суддям нагадують про реформу – вони кажуть про тиск, а коли нардепи мовчать – судді думають, що їх підтримують. Однак голова президентської партії переконаний, що реформа є великою необхідністю, а її провал псує міжнародний імідж України.
Ситуація, коли посли G7 щотижня повинні робити заяви та переконувати наших суддів у необхідності реформи – це ганьба міжнародна,
– заявив Корнієнко.
Голова "Слуги народу" закликав не гальмувати реформу. Тим, хто боїться очищення судової влади нардеп порекомендував перекваліфіковуватися. Як варіант Корнієнко запропонував суддям у випадку звільнення піти в патрульну поліцію.
Блокування судової реформи в Україні
- 3 серпня 2021 року Володимир Зеленський підписав законопроєкт про судову реформу, який Верховна Рада приймала двічі. Реформа фактично отримала старт.
- 13 вересня Рада суддів провалила процес обрання членів Етичної ради, що заблокувало проведення реформи.
- Через тиждень з'явилася інформація про те, що Рада суддів шантажує народних депутатів та вимагає змін до закону про реформу.
- Посли "Великої сімки" закликають Україну прискорити проведення очищення судової гілки влади.