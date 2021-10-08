Це міжнародна ганьба, – Корнієнко про гальмування судової реформи

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що затягування з проведенням судової реформи завдає серйозної шкоди репутації України. Саме тому очищення судової гілки влади потрібно зробити якнайшвидше.

За словами Корнієнка, блокування проведення реформи невигідне українцям. Тому політик закликає все-таки запустити процес очищення судів.

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Страждає міжнародний імідж України

Корнієнко розповів про дивні стосунки нардепів із суддями. Мовляв, коли суддям нагадують про реформу – вони кажуть про тиск, а коли нардепи мовчать – судді думають, що їх підтримують. Однак голова президентської партії переконаний, що реформа є великою необхідністю, а її провал псує міжнародний імідж України.

Ситуація, коли посли G7 щотижня повинні робити заяви та переконувати наших суддів у необхідності реформи – це ганьба міжнародна,

– заявив Корнієнко.

Голова "Слуги народу" закликав не гальмувати реформу. Тим, хто боїться очищення судової влади нардеп порекомендував перекваліфіковуватися. Як варіант Корнієнко запропонував суддям у випадку звільнення піти в патрульну поліцію.

Блокування судової реформи в Україні