"Це наша станція": Зеленський відповів, чи можливе повернення ЗАЕС під контроль України

Запорізька АЕС залишається серйозною проблемою для Росії. Тому її повернення під контроль Києва лише питання часу.

Про це сказав Володимир Зеленський під час зустрічі із журналістами, передає 24 Канал.

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Якою бачить Зеленський долю ЗАЕС

Володимир Зеленський підкреслив, що без України існування Запорізької АЕС просто неможливе.

Сам цей момент, сама станція – це проблема для росіян, велика проблема. Тобто, в принципі без України її існування неможливе. Щоб її відновити, потрібні гроші та фахівці. І час – кілька років,

– сказав президент.

Він також додав, що Росія постала перед серйозними труднощами у спробах запустити станцію. Адже відсутність дамби та технічної води, необхідної для роботи ЗАЕС, ускладнює відновлення її функціонування.

"Дамби немає, технічної води немає. Потрібно багато високовартісних процесів, щоб її (Запорізьку АЕС – 24 Канал) відновити. Для нас це також проблема, бо це наша станція. Втрачені гроші, втрачені можливості", – сказав він.

Зеленський зауважив, що, попри те, що окупанти вже не раз обстрілювали станцію та намагаються під'єднати її до своїх мереж, МАГАТЕ цього не допустить.

Я впевнений, що вони (росіяни – 24 Канал) хочуть її під'єднати й зараз. Мало того, я впевнений, що вони будуть робити політичні, публічні заяви, що станція скоро буде працювати, буде давати електрику територіям, які контролюють росіяни. Так воно не буде швидко. І під постійним політичним тиском буде МАГАТЕ. Тому що МАГАТЕ не може їм цього дозволити,

– пояснив український лідер.

До слова, Дональд Трамп раніше заявляв, що питання "великої електростанції", мавши на увазі Запорізьку АЕС, включено у переговори з росіянами. Зокрема, кому саме дістанеться ця атомна станція.