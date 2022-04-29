Це наше ядро, – Зеленський озвучив свої очікування від битви за Донбас

Володимир Зеленський дав чергове інтерв'ю. У ньому він зазначив, що битва за Донбас буде вирішальною у війні проти Росії.

Президент України зазначив, що наразі країна зіткнулася з серйозною загрозою. Причому по багатьох напрямках. Водночас більшість української армії зосереджена на Сході, а також Півдні.

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Боротьба за Донбас буде переломною

Російські окупанти, зі слів Володимира Зеленського, рішуче налаштовані руйнувати все на Сході. Вони робитимуть це, адже усвідомлюють, що там зараз наше ядро. Водночас такі дії країни-агресорки вплинуть на діалог і цілісність як армії України, так і Росії.

Якщо ми вистоїмо, у що я щиро вірю як громадянин, патріот і президент цієї держави, то для нас це буде вирішальний момент. Переломний момент,

– підкреслив він.

Володимир Зеленський додав, що більшість української армії на Сході та Півдні. І зараз там дійсно є багато жертв. Щоправда, на військове керівництво Росії це, швидше за все, аж ніяк не вплине. Водночас це важливо для України. Адже, зазначає президент, він серйозно ставиться до тієї кількості людей, які "можуть загинути від такої повномасштабної війни.

Президент підкреслив, що запеклі протистояння на Сході вже відбуваються. У деяких точках, додав він, – "жесть".

Там відбувається повномасштабна найжорстокіша війна щодня... Там жах. Реальний жах із точки зору пострілів, роботи важкої техніки та втрат,

– наголосив Зеленський.

Окупанти продовжують блокувати "Азовсталь" й атакувати Донбас

Водночас у свіжому зведенні Генштабу ЗСУ зазначають, що російські окупанти продовжують блокувати комбінат "Азовсталь". Також загарбники не припиняють спроб захопити територію Донецької та Луганської області. Для цього вони обстрілюють українські позиції з артилерії, мінометів, а також ракетних систем залпового вогню.

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