Це не 25 років, це набагато менше, – Верещук про реінтеграцію Донбасу та Криму

Ірина Верещук заявила, що для реінтеграції тимчасово окупованих територій потрібно набагато менше, ніж 25 років. Зокрема, вона не згодна з позицією свого попередника Олексія Резнікова.

Під час брифінгу в парламенті у четвер, 4 листопада, нова віцепрем'єрка повідомила, що все залежатиме від того, як працюватиме українська сторона.

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"Якщо ми достукаємося до людей, якщо молодь захоче вступати сюди до вишів, кримська молодь, якщо вона буде бачити, що її тут чекає робота, і вона захоче сюди приїхати. Молодь, яка вирішує, куди їхати вчитися, – ми повинні за неї боротися", – сказала глава Мінреінтеграції.

І якщо ми будемо ефективно працювати, то повірте, це не 25 років, це набагато менше,

– наголосила Ірина Верещук.

Резніков раніше говорив про мінімум 25 років

У квітні 2021 року Олексій Резніков стверджував, що повноцінна реінтеграція, яку не можна плутати з деокупацією, триватиме не менше ніж покоління, тобто 25 років.

Посадовець тоді також пояснив, що спочатку має бути деокупація, демілітаризація, наведення конституційного ладу. Вже потім копіткий процес повноцінної реінтеграції.

Нарада у Зеленського щодо стратегії реінтеграції

Радник президента з економічних питань Олег Устенко раніше заявив, що на відновлення окупованої частини Донбасу потрібно приблизно 10 мільярдів доларів. Це становить близько 5 – 7% ВВП України.

Володимир Зеленський у лютому провів робочу нараду, на якій поінформували, що Україна розробляє ефективні інструменти безпечної реінтеграції ТОТ.

Відтак, цей процес включатиме:

створення міжнародної коаліції для підтримки зусиль нашої держави щодо відновлення територіальної цілісності на всіх переговорних майданчиках,

поновлення переговорів на міжнародному рівні щодо деокупації Криму,

реінтеграцію дітей і молоді,

напрацювання механізмів розв'язання житлових проблем,

забезпечення інформаційного суверенітету,

доступу до адміністративних послуг мешканців тимчасово окупованих територій.

Під час наради також говорили про зміцнення української армії, яка функціонуватиме відповідно до принципів, норм і стандартів держав-членів НАТО.