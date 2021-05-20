Це не диктатура і не монархія, – Зеленський про останні рішення РНБО

Президент Володимир Зеленський заявив, що у складі Ради нацбезпеки та оборони є представники різних органів влади. Саме тому рішення, які схвалює відомство не можна назвати одноосібними чи диктаторськими.
Рішення РНБО – спільна відповідальність кожного
Глава держави пояснив, що виконує свої конституційні обов'язки. Він наголосив, що робить це "не з якоюсь кучкою людей", адже у РНБО входять всі державні інституції: правоохоронці, Кабмін, прем'єр.
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Це не диктатура і не монархія, там всі представлені,
– заявив Зеленський.
Він наголосив, що дехто не голосував за санкції проти Віктора Медведчука: "Це їх думка і їх рішення".
За словами Зеленського РНБО обговорює питання, а лише тоді голосує за них, тому рішення є спільною відповідальністю кожного.
"Я готовий відповідати за те, що ми там робимо. Я захищаю сьогодні Україну", – підкреслив президент.Зверніть увагу! РНБО схвалила санкції проти проросійського нардепа Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Їх рахунки заблокували через звинувачення і фінансуванні терористів.
Дивіться пряму-трансляцію пресконференції Зеленського:
Коротко про пресконференцію Зеленського
- Зустріч президента з журналістами відбувається у Києві на ДП "Антонов".
- Зеленський вже презентував логотип "30-річчя Незалежності України". Основним атрибутом свята стане квітка – символ квітучості України. Глава держави також розповів, що 24 серпня відбудеться військовий парад на суші та на воді.