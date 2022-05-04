Це не дні, – Садовий сказав, наскільки швидко вдасться відновити пошкоджені підстанції
Ворог вввечері 3 квітня завдав ударів по цивільній інфракструктурі міста Львова. Внаслідок ракетного удару в місті пошкоджено 3 електропідстанції.
Їх відновлення може тривати понад тиждень. Про це в ексклюзивному коментарі 24 каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий.
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На запитання ведучого, скільки часу займе ліквідація наслідків авіаудару, Садовий відповів, що ремонти можуть тривати аж до 2 тижнів.
Я думаю, що це не дні. Думаю, 1 – 2 тижні. Ушкодження достатньо серйозні,
– підкреслив мер Львова.
"Всі служби зараз виконують свою роботу. Наразі робити прогнози зарано", – додав Садовий.
Водночас він зазначив, що у Львові є альтернатива, тому зараз можливе переключення на інші електричні підстанції.
На думку Андрія Садового, вороги навмисно уражають цивільну інфраструктуру, щоб залякувати людей та спричинити хаос. Однак у них цього не вийде.
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Ворог завдав ракетних ударів по Львову: коротко
- Ввечері 3 травня майже на всій території України оголосили повітряну тривогу.
- Зокрема, російські окупанти завдали ракетних ударів по Львівській області.
- Таку інформацію підтвердили очільник Львівської ОВА Максим Козицький та мер Львова Андрій Садовий.
- Через ракетні удари окупантів у деяких районах міста Львова зафіксували перебої з електропостачанням.
- Згодом міський голова повідомив, що внаслідок ракетного удару, завданого російськими загарбниками, в місті пошкоджено 3 електропідстанції.
- Укрзалізниця повідомила, що низка поїздів на під'їзді до Львова прямуватиме із затримкою.