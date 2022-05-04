Це не дні, – Садовий сказав, наскільки швидко вдасться відновити пошкоджені підстанції

Ворог вввечері 3 квітня завдав ударів по цивільній інфракструктурі міста Львова. Внаслідок ракетного удару в місті пошкоджено 3 електропідстанції.

Їх відновлення може тривати понад тиждень. Про це в ексклюзивному коментарі 24 каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

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На запитання ведучого, скільки часу займе ліквідація наслідків авіаудару, Садовий відповів, що ремонти можуть тривати аж до 2 тижнів.

Я думаю, що це не дні. Думаю, 1 – 2 тижні. Ушкодження достатньо серйозні,

– підкреслив мер Львова.

"Всі служби зараз виконують свою роботу. Наразі робити прогнози зарано", – додав Садовий.

Водночас він зазначив, що у Львові є альтернатива, тому зараз можливе переключення на інші електричні підстанції.

На думку Андрія Садового, вороги навмисно уражають цивільну інфраструктуру, щоб залякувати людей та спричинити хаос. Однак у них цього не вийде.

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