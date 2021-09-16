Це не клуб для обраних, – президент Польщі Дуда хоче, щоб Україна вступила в ЄС

Президент Польщі підтримав вступ України до ЄС. Анджей Дуда наголосив, що Євросоюз має продемонструвати, що організація не клуб для обраних, а відкрита для охочих.

Дуда впевнений, Євросоюз не викликатиме довіри, якщо не можуть вступити ті держави, які роблять для цього зусилля. Про це глава Польщі повідомив під час неформальної зустрічі президентів парламентських і напівпрезидентських країн ЄС.

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Дуда підтримує прагнення Молдови та України вступити в ЄС

За словами польського президента, наразі "залізна завіса" полягає у митних бар'єрах, візових обмеженнях та безперспективності членства. Дуда підтримує прагнення України та Молдови у напрямку до ЄС.

Сила нашої спільноти та її сприйняття у світі мають випливати з її авторитету. Я говорю про розширення. Ми – Європа, континент, а не клуб для обраних,

– зазначив Дуда.

Також глава держави запевнив у підтримці офіційного Києва: мовляв, і через 10 – 15 років навіть інший президент Польщі говоритиме те саме.

Президентка Естонії наголосила на віддаленості України від ЄС

Тим часом, у президентки Естонії Керсті Кальюлайд зовсім інша думка, аніж у Дуди. Політикиня переконана, що Україну від Євросоюзу, як і від НАТО, відділяють "світлові роки".

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Глава Естонії про це заявила під час візиту до Києва. Вона назвала кілька проблем, які є перешкодою українській євроінтеграції. Мовиться про невиконання необхідних критеріїв, олігархізацію та корупцію. Попри це Кальюлайд каже, що підтримує бажання потрапити до ЄС як України, так і Молдови.