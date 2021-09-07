Це не легенда, – Малюська розповів, як з Зеленським створювали закон про олігархів

Головний автор законопроєкту про олігархів – президент Володимир Зеленський. Це не формальність чи легенда. Він справді разом з робочою групою визначав зміст документу.

Про це міністр юстиції Денис Малюська розповів в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи". Він розповів, що Зеленському допомагали юристи.

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Як створювали документ зі Зеленським

Як зазначив Малюська, президент попросив юристів з його команди надати можливі опції про те, що може бути в цьому законі. Після цього він обрав ті варіанти, які вважав прийнятними з огляду на ситуацію, що склалася в країні.

Ключовим decision maker (той, хто ухвалює рішення – 24 канал) був президент. Це справді так. Це не якась легенда чи перекидання відповідальності – це справді великий внесок у текст законопроєкту,

– заявив міністр юстиції.

Він додав, що юристи мали оформити усе належною юридичною формою. Їм потрібно було показати, які опції можливі, які процедури можуть існувати.

Законопроєкт про олігархів: на якому етапі

Його підтримала Рада у першому читанні 1 липня. У червні його вніс до Ради Зеленський.

Якщо законопроєкт ухвалять вцілому – в Україні створять реєстр олігархів. Такий статус надаватиме Рада нацбезпеки й оборони.

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова розкритикувала документ.

Першу частину інтерв'ю з Денисом Малюською читайтеНе пропустіть!

Повне інтерв'ю з міністром юстиції: дивіться відео