Це не можна здійснити за кілька місяців, – Бербок про вступ України до ЄС
28 лютого 2022 , 16:56Читать новость на русском
Джерело:МЗС Німеччини
Анналена Бербок відреагувала на вимогу Володимира Зеленського прийняти Україну до Європейського Союзу за спеціальною процедурою.
Міністерка закордонних справ Німеччини засумнівалася у тому, що членство української держави в ЄС відбудеться у прискореному порядку. Про це вона повідомила під час брифінгу 28 лютого.
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Це не можна здійснити за кілька місяців,
– сказала Анналена Беркок.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський зазначив, що Україна повинна негайно вступити до Євросоюзу. Глава нашої держави наголосив на невідкладному приєднанні за новою спеціальною процедурою.