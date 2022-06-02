Це не означає, що ми його відіб'ємо, – Арестович про контрудар ЗСУ в Сєвєродонецьку

Олексій Арестович, підсумовуючи 2 червня, зауважив, що найяскравіші події відбулися у Сєвєродонецьку. Російські окупанти вже встигли розповісти, що місто начебто пало.

Вранці 2 червня ЗСУ завдали ворогу зустрічний удар. Наразі тривають бої. Українські герої відбили декілька вулиць та взяли полонених. Відповідну заяву радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович зробив в ефірі "Фейгин LIVE", передає 24 канал.

Зауважте З німецькою зброєю не було б питання Сєвєродонецька, – Арестович

За словами Арестовича, наступ ведуть так, що російські війська зазнають значних втрат.

Однак це не означає, що ми відіб'ємо Сєвєродонецьк. Але це був тактичний хід, дуже серйозний,

– заявив радник очільника ОП.

Арестович зауважив, що для реалізації цього ходу були потрібні міцні нерви та багато вміння. Він також додав, що про деякі інші важливі деталі розкажуть потім. Головне, що варто знати сьогодні: ЗСУ вдалося реалізувати задум. Російське командування вже дає накази на втримання, а не захоплення Сєвєродонецька.

Для росіян влаштували пастку

Арестович ще вдень 2 червня розповів про вдалу операцію у Сєвєродонецьку. Українські військові втягнули ворога у місто, нібито "здавши" його, а потім контратакували. Російське командування – шоковане.

Радник глави ОП додав, що українські герої "мочать московських товаришів на м'ясо, попри їхню перевагу в авіації та артилерії". Арестович наголосив: наші військові виявляють неймовірну мужність.

Гайдай про Сєвєродонецьк

Сергій Гайдай – голова Луганської ОВА – повідомив, що російські загарбники контролюють більшу частину міста. Ще 20% Сєвєродонецька – така "сіра зона". За словами Гайдая, українські захисники тримають позиції на одній частині міста.

Українським героям вдалося проводити успішні операції. ЗСУ вибили росіян з деяких вулиць.

"Усім скептикам я скажу, що не варто списувати з рахунків Сєвєродонецьк. Ще рано! Місто тримається", – заявив глава Луганської ОВА.

Втрати ворога

Українські захисники та захисниці продовжують завдавати ворогу втрат. Станом на 2 червня відомо про 30 850 ліквідованих окупантів.

Окрім того, вдалося знищити:

танків – 1 363 (+2) одиниць,

бойових броньованих машин – 3 354 (+11) одиниць,

артилерійських систем – 661 (+2) одиниць,

РСЗВ – 207 (+0) одиниць,

засобів ППО – 95 (+1) одиниць,

літаків – 210 (+2) одиниць,

гелікоптерів – 175 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 521 (+2),

крилатих ракет – 120 (+0),

кораблів /катерів – 13 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2325 (+35) одиниць,

спеціальної техніки – 51 (+2).

Важливо – ЗСУ у Сєвєродонецьку відтіснили окупантів з кількох вулиць: дивіться відео