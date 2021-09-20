Це не щось навмисне, – Байден пояснив свої слова про Путіна-вбивцю
Джерело:ABC News
Джо Байден прокоментував свої слова про те, що вважає Путіна вбивцею. Президент США зауважив, що просто "відповів на запитання" інтерв'юера.
Про це йдеться у новій книзі журналістів Washington Post Боба Вудворда та Роберта Кости. Там описана розмова глави Білого дому та керівника Кремля після тієї заяви.
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За словами представників ЗМІ, Путін пожалівся, що був ображений, почувши слова Байдена. На це президент США відповів, що його коментар в інтерв'ю ведучому ABC News Джорджу Стефанопулосу "не був чимось навмисним".
Мені поставили запитання. Я дав відповідь. Це було інтерв'ю на зовсім іншу тему,
– сказав лідер Штатів.
Джо Байден вважає Путіна вбивцею
- Журналіст ABC News під час розмови з Джо Байденом запитав: "Ви знайомі з Володимиром Путіним. Чи вважаєте ви його вбивцею?".
- Глава США відповів ствердно: "Гм. Так, вважаю".
- Наступного дня Путін заявив: "Хто обзивається – сам так називається".
Байден заявив, що вважає Путіна вбивцею: дивіться відео