Це не щось навмисне, – Байден пояснив свої слова про Путіна-вбивцю

Джо Байден прокоментував свої слова про те, що вважає Путіна вбивцею. Президент США зауважив, що просто "відповів на запитання" інтерв'юера.

Про це йдеться у новій книзі журналістів Washington Post Боба Вудворда та Роберта Кости. Там описана розмова глави Білого дому та керівника Кремля після тієї заяви.

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За словами представників ЗМІ, Путін пожалівся, що був ображений, почувши слова Байдена. На це президент США відповів, що його коментар в інтерв'ю ведучому ABC News Джорджу Стефанопулосу "не був чимось навмисним".

Мені поставили запитання. Я дав відповідь. Це було інтерв'ю на зовсім іншу тему,

– сказав лідер Штатів.

Джо Байден вважає Путіна вбивцею

Журналіст ABC News під час розмови з Джо Байденом запитав: "Ви знайомі з Володимиром Путіним. Чи вважаєте ви його вбивцею?".

Глава США відповів ствердно: "Гм. Так, вважаю".

Наступного дня Путін заявив: "Хто обзивається – сам так називається".

Наступного дня після заяви Джо Байдена у Держдепартаменті США наголосили, що підтримують президента та запевнили: зможуть притягнути Росію до відповідальності.

Байден заявив, що вважає Путіна вбивцею: дивіться відео