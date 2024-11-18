Це не випадкові удари, а показові, – Зеленський відреагував на обстріл Одеси
Росія обстріляла Одесу. Президент України заявив, що Путін вкотре показав світові, що його цікавить лише війна.
Вдень окупанти завдали удару балістикою по житловому району. За словами глави держави, є приліт на парковку, пошкоджено багатоквартирний будинок, університет, адмінбудівлю, передає 24 Канал.
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"Росія показує, що її цікавить лише війна"
Станом на зараз відомо про 8 загиблих людей. Мої співчуття родинам та близьким. Ще майже два десятки людей постраждали. Залучені всі необхідні сили, щоб допомогти всім, хто цього потребує,
– зазначив президент.
Окремо Зеленський підкреслив, що удари по Одесі – не випадкові, а показові.
Після дзвінків та зустрічей з Путіним, після всіх брехливих пліток у медіа про нібито "утримання" від ударів. Росія показує, що її цікавить насправді: тільки війна,
– наголосив він.
За словами Зеленського, цей кривавий сигнал від Росії варто почути у всіх частинах світу.
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