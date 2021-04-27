Це не виступи у клубах, – Рудик про амбіції Притули очолити "Голос"

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Сергій Притула заявив, що має бажання очолити партію "Голос". Чинна голова політсили Кіра Рудик відповіла, що це важка та системна робота, а не виступи у клубах чи на стадіонах.

Джерело:

"Радіо Свобода"

Рудик в інтерв'ю виданню зазначила, що амбіції – це дуже добре, тому що партія повинна складатися з амбітних, активних людей.

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Що про бажання Притули очолити "Голос" думає Рудик

У нас у партії люди із шоу-бізнесу, яким ми дуже вдячні (як, наприклад, Святославу Вакарчуку), ведуть за собою людей. Але партійна робота – це не виступи в клубах, не виступи на стадіонах, це – системна, важка робота, яку не так приємно робити, як здається,
– заявила Рудик.

Вона додала, що пишається тим, що партія долучає людей до політики. Та розповіла, що у Притули за півтора року, які він є політсилі, було багато амбіцій.

"Бути депутатом Київради, бути мером, бути членом політради, потім він знову повертався до своєї шоу-бізнесової кар'єри, потім він хотів робити, здається, свою партію, тепер він хоче очолити "Голос", – наголосила глава партії.

Та запевнила, що політсила діятиме згідно з процедурами: з’їзд відбудеться, як і заплановано, в середині літа, на ньому і вирішать, чи зможе Притула стати новим очільником "Голосу". Рудик вважає, що однопартійці й надалі підтримують її.

Притула про готовність очолити партію