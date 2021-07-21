Це не включення до Росії, – заступник голови адміністрації Путіна про паспортизацію Донбасу

Масова роздача російських паспортів на територіях окупованого Донбасу нічого не означає. У цьому запевнив заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак. Мовляв, так звані "республіки" до складу Росії доєднувати не збираються.

Про це Дмитро Козак розповів в інтерв'ю виданню Politique Internationale. Його опублікували на сайті посольства Росії у Франції.

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Це "гуманітарний захід", – Козак про паспортизацію Донбасу

Рішення про спрощений порядок видачі паспортів було прийнято виключно як гуманітарний захід після того, як була введена блокада Донбасу і його жителі були обмежені в своїх громадянських правах. Рішення про видачу паспортів не може розглядатися як інструмент або ознаки подальшого включення "ДНР" і "ЛНР" до складу Росії,

– сказав Козак.

Ба більше, коли ситуація на Донбасі буде врегульована, то у Кремлі нібито зупинять кроки з масової паспортизації.

Жителі з російськими паспортами можуть голосувати за Держдуму

За підрахунками Козака, 470 тисяч жителів окупованого українського Донбасу отримали російські паспорти.

Незважаючи на заяви Козака, що паспортизація Донбасу "нічого не означає", жителі окупованої Донеччини та Луганщини, які мають російські паспорти, зможуть голосувати на виборах у Держдуму. Голосування відбудеться вже у вересні 2021 року. Вибір можна буде здійснити онлайн.

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Тим часом правозахисники кажуть, що заявки для отримання російських документів подали уже понад 700 тисяч українців з Донбасу. Завдання з масової паспортизації поставив перед окупаційними адміністраціями Кремль.