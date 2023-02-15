Це не зонд і не аеростат, – у Повітряних силах пояснили, що Росія запустила в небо України

Вдень 15 лютого у небі над Україною зафіксували невідомий об'єкт. Через це навіть оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах поспішили заспокоїти українців.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що невідомий об'єкт – це не зонд і не аеростат.

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Ігнат зазначив, що це просто куля, яка несе шматок металу.

Повітряні сили сканують небо України і ведуть радіолокаційну розвідку простору. Тут вже мовиться про майстерність наших людей, щоб відрізнити, що летить,

– зауважив речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Він додав, що по повітряних кулях відпрацьовувати якимись засобами ніхто не буде.

"Це куля, яку випустили 12 числа. І вона пролетіла над територією інших держав. Куди вітер дує – туди вона й летить", – повідомив Юрій Ігнат.

Раніше Ігнат вже наголошував, що причин для занепокоєння немає. Він додав, що росіяни почали запускати кулі не так давно. Однак вони не становлять жодної небезпеки для населення.

Можливо вони (росіяни – 24 Канал) хочуть, щоб ми по кулях запускали ракети. Кожна ціль має свою характеристику: швидкість, висота польоту. Воно не несе загрози, але ці речі потрібно контролювати, бо між ними може бути щось серйозне. Так було в Дніпрі 12 лютого, коли були повітряні кулі й "Орлан-10" літав. Наше завдання визначити тип повітряної цілі", – сказав Ігнат.

Інцидент з аеростатом у США

На початку лютого у Пентагоні повідомили, що над територією США помітили китайський аеростат. Спочатку його начебто думали не збивати, втім, врешті-решт зробили це. Згодом американські військові заявили, що знайшли "важливу електроніку".

Так, 13 лютого у США розповіли, що серед знайденого, зокрема, ключові датчики, які, ймовірно, використовувалися для збору розвідувальної інформації. Екіпажам вдалося витягти значні уламки з об'єкта, включно з усіма ідентифікованими пріоритетними датчиками та електронними частинами, а також великими частинами конструкції.

Зауважимо, що цей епізод загострив стосунки між Вашингтоном і Пекіном, що змусило американського дипломата відкласти поїздку до Китаю.