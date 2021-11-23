Це один з факторів, – міжнародник про те, чи вплине військова допомога США на Путіна

У ЗМІ з'явилась інформація про те, що США розглядають можливість надати додаткову зброю Україні на тлі потенційного вторгнення Росії. Однак це є лише одним з факторів, який може стримати Володимира Путіна від нападу.

Про це розповів експерт з міжнародних відносин Олександр Сушко в ефірі 24 каналу. Україна повинна мобілізувати як дипломатичні, так і військові ресурси, аби переконати Росію, що ціна вторгнення може бути дуже високою.

До теми США думають про надання додаткової зброї Україні на тлі потенційного вторгнення Росії, – CNN

За словами Сушка, міжнародна підтримка, зокрема гостра реакція європейських партнерів на розгортання російських військ довкола України, є одним з факторів, який стримує Кремль.

Якби Росія зараз не відчувала настільки однозначну позицію США, то вона б поводилась значно вільніше, а рівень загрози для нашої держави був би зовсім іншим.

Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив , що озброєння України та спрямування військових радників Заходу напружує ситуацію на лінії зіткнення.

Втім, на думку експерта, один конкретно взятий Javelin чи військовий катер не розв'язує проблему. Навіть зміцнення Збройних сил України не є єдиним шляхом для протидії російській агресії.

Це один з факторів. Я б не хотів, аби ми думали, що за допомогою якогось одного кроку можна змінити позицію Росії. Олександр Сушко Експерт з міжнародних відносин

Сушко розповів про допомогу США для України: дивіться відео

Що цьому передувало