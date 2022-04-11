Це питання часу, – Мусієнко про сучасну зброю для України

У Бундестазі наполягають, що Україні потрібна радянська зброя, а не БМП Marder. Однак з часом ця парадигма зламається.

Про це в ефірі 24 каналу заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Увага Деблокувати Маріуполь воєнним шляхом зараз неможливо, – Арестович

У нього є певний стриманий оптимізм, який полягає у тому, що нам таки вдасться переконати Німеччину.

Прикладом стануть інші партнери, які заявлять про готовність надати Україні сучасну зброю, тому що українці надзвичайно сильно мотивовані і готові її використовувати,

– сказав Мусієнко.

Тож він вважає, що це лише "питання часу". Крім того, у Німеччини також немає необмеженого арсеналу зброї радянського зразка.

"Тому, я думаю, що ми з часом зламаємо цю парадигму і говоритимемо про надання вже сучасніших видів озброєння. Не просто радянських, а й іншого виробництва", – наголосив він.

Україні потрібна важка зброя