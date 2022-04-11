Це питання часу, – Мусієнко про сучасну зброю для України
У Бундестазі наполягають, що Україні потрібна радянська зброя, а не БМП Marder. Однак з часом ця парадигма зламається.
Про це в ефірі 24 каналу заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
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У нього є певний стриманий оптимізм, який полягає у тому, що нам таки вдасться переконати Німеччину.
Прикладом стануть інші партнери, які заявлять про готовність надати Україні сучасну зброю, тому що українці надзвичайно сильно мотивовані і готові її використовувати,
– сказав Мусієнко.
Тож він вважає, що це лише "питання часу". Крім того, у Німеччини також немає необмеженого арсеналу зброї радянського зразка.
"Тому, я думаю, що ми з часом зламаємо цю парадигму і говоритимемо про надання вже сучасніших видів озброєння. Не просто радянських, а й іншого виробництва", – наголосив він.
Україні потрібна важка зброя
- Напередодні, 7 квітня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що війна в Україні вступила в ту фазу, коли для перемоги потрібна якісно інша допомога озброєнням.
- Тож Україна хотіла б придбати в Німеччині бойові машини піхоти Marder.
- Однак угода поки що блокується на політичному рівні. Натомість Німеччина має домовитися із країнами Східної Європи про постачання Україні радянського озброєння.
- Однак позиція Німеччини змінюється. Вже 11 квітня у МЗС країни заявили про потребу надати зброю Україні.