Це потягне санкції, які вб'ють режим Путіна, – Гармаш про ймовірний наступ Росії

Росія може спробувати розпочати новий наступ на Україну, однак мовиться лише про Донбас. Ймовірно, Кремль не розпочне повномасштабне вторгення, бо це знищить російську економіку.

Вторгнення Росії в Україну потягнуло б за собою нові економічні санкції. Про це розповів в ефірі 24 каналу представник Донецької області у ТКГ Сергій Гармаш.

До теми Не маю оптимізму, – міністр оборони Британії про шанси стримати Путіна

Гармаш не вірить у повномасштабний наступ Росії

На його думку, Росія може спробувати розпочати серйозну ескалацію руками так званих бойовиків, але лише на Донбасі, для того, щоб Україна зазнала значних воєнних втрат. На думку Путіна, це стане джерелом внутрішньої дестабілізації.

Я не вірю, що Росія почне повномасштабне вторгнення. Тому що це потягне за собою такі санкції, які просто вб'ють російську економіку та режим Путіна. Сергій Гармаш Представник Донецької області у ТКГ

При цьому у випадку, якщо Україна піде у контратаку, Путін може визнати тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей. За словами Гармаша, це дозволило б йому відправити туди своїх так званих миротворців.

Сергій Гармаш прокоментував ймовірний наступ Росії на Донбас: дивіться відео

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Ймовірний наступ Росії: головні новини