"Це позбавить вищої освіти": в Афганістані заборонили чоловікам та жінкам вчитись разом

В Афганістані заборонили спільне навчання чоловіків та жінок в університетах. Такі рішення "Талібан" ухвалив через іслам.

Про це заявив Абдул Бакі Хакані, якого нещодавно призначили виконувачем обов'язків міністра освіти. Він зазначив, що чоловіки та жінки продовжать здобувати освіту в окремих класах відповідно до ісламського права.

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За його словами, афганські дівчата мають право вчитися, але вони не можуть навчатися в одному класі з хлопцями.

Чоловікам не можна навчати жінок

Крім того, журналіст Башир Ахмад Гвах написав на своїй сторінці у твітері, що міністр вищої освіти Талібану повідомив про заборону чоловікам навчати жінок.

"Це позбавить дівчаток вищої освіти, тому що університети не можуть собі цього дозволити, не вистачає людських ресурсів", – зазначив журналіст.

Текст публікації Башира Ахмада Гваха:

Таліби офіційно оголосили про заборону спільного навчання. "Чоловікам заборонено навчати дівчат", – каже міністр вищої освіти Талібану.

Це фактично позбавить дівчат вищої освіти, оскільки університети не можуть собі цього дозволити, а людських ресурсів недостатньо.

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