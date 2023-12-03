Західні партнери дивуються, – Ігнат прокоментував відбиття нічної атаки

У ніч проти 3 грудня росіяни вкотре вдарили по Україні "Шахедами". Сили ППО знищили 10 із 12 ударних безпілотників.

Попри те, що нашим захисникам не вдалося збити усі ворожі цілі, Юрій Ігнат вважає це прекрасним результатом. Речник Повітряних сил в ефірі телемарафону пояснив свою думку.

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На Заході дивуються

За словами Ігната, оцінка роботи ППО має бути завжди позитивною. Адже наші захисники неба роблять здавалося б неможливе.

Західні партнери дивуються, як ми такими засобами, що маємо сьогодні на озброєнні, збиваємо такі речі, як "Шахеди" чи крилаті ракети,

– сказав Ігнат.

Партнерів вражає те, що можна старим радянським озброєння збивати крилаті ракети та інші цілі.

10 із 12 – це безумовно прекрасний результат,

– наголосив речник ПС.

Також Ігнат додав, що не може розповідати, куди влучили чи не влучили два незбиті "Шахеди". Втім, певна річ, у звіті міноборони Росії йтиметься про те, що вони все "унічтожілі".

Це гарні результати, які ми бачимо з дня у день. Згадайте Київ, 75 безпілотників. І далі типові атаки – по 10 – 15 "Шахедів" плюс одна – дві авіаційні керовані ракети Х-59. Так ворог тривожить нас щоночі,

– розповів речник Повітряних сил.