"Це проблема": Штати заявили Росії та Білорусі що стурбовані ситуацією з мігрантами
13 листопада 2021 , 10:30Читать новость на русском
Джерело:Укрінформ
Офіційний Вашингтон повідомив російську та білоруську владу про свою стурбованість ситуацією з мігрантами на кордоні Польщі і Білорусі. Джо Байден наголосив: Штати вважають це проблемою.
Президент Джо Байден прокоментував ситуацію на кордоні Польщі та Білорусі перед посадкою на гелікоптер на південній галявині Білого дому. Політик наголосив, що занепокоєний.
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Ми передали нашу стурбованість Росії, і ми передали нашу стурбованість Білорусі. І ми вважаємо, що це є проблемою,
– наголосив Байден.
Жодних інших деталей лідер США наразі не розкрив.
Заява України та ЄС
- Під час засідання Генасамблеї ООН Україна та ЄС виступили зі спільною заявою.
- У ній мовиться, що "Білорусь зараз широко використовує міграцію в політичних цілях, ця практика рівносильна контрабанді людей або торгівлі людьми". Така поведінка є "нелюдською" та показує весь цинізм "білоруського режиму".
- Він наражає на небезпеку життя і здоров'я людей. У Білорусі жорстоко порушують права людини.
- Окрім того, автори документу зазначили, що засуджують будь-які спроби третіх країн використовувати торгівлю людьми, міграцію або контрабанду людей.