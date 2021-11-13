"Це проблема": Штати заявили Росії та Білорусі що стурбовані ситуацією з мігрантами

Офіційний Вашингтон повідомив російську та білоруську владу про свою стурбованість ситуацією з мігрантами на кордоні Польщі і Білорусі. Джо Байден наголосив: Штати вважають це проблемою.

Президент Джо Байден прокоментував ситуацію на кордоні Польщі та Білорусі перед посадкою на гелікоптер на південній галявині Білого дому. Політик наголосив, що занепокоєний.

Зауважте Це штучна криза, автор якої Путін, а ціль – увесь Євросоюз, – Монастирський про мігрантів

Ми передали нашу стурбованість Росії, і ми передали нашу стурбованість Білорусі. І ми вважаємо, що це є проблемою,

– наголосив Байден.

Жодних інших деталей лідер США наразі не розкрив.

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