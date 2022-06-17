Це психологічна операція, – Жданов про можливість повторного нападу на Київщину

У російських пропагандистських ЗМІ зараз лунають вкиди про те, нібито окупанти готують повторний наступ на Київ.

Але це не більше, ніж емоційно-психологічна війна. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов.

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За його словами, фахівці не спостерігають формування ударного угруповання. А на сьогодні, щоб хоч трохи окупанти спробували просунутись, їм потрібно ще більше сил та ресурсів, ніж це було у лютому 2022 року.

Якщо у лютому ми оцінювали їх приблизно у 170 – 175 тисяч, то сьогодні треба у півтора раза більше для того, щоб спробувати вклинитись глибоко у нашу оборону та дійти до Києва,

– наголосив Жданов.

Тому він переконаний, що це лише "психологічна операція". Схожі такі інформаційні вкиди почнуть з'являтися і щодо Білорусі, мовляв, вони начебто можуть спробувати зайти з боку цієї країни. Однак, знову ж таки, як ще раз наголосив військовий експерт, ворожа армія туди не перекидає своїх військ.

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Що відомо про звірства росіян на Київщині

У березні російські війська тимчасово окупували населені пункти Київської області, зокрема Бучу, Ірпінь, Гостомель, Бородянку та інші. Українські захисники вибили загарбників з області. Після цього увесь світ побачив звірства, які росіяни там коїли.

Окупанти катували, ґвалтували та жорстоко вбивали мирних українців. Станом на 3 червня на Київщині знайшли тіла 1314 місцевих жителів, яких вони вбили.

З початку повномасштабної війни в Україні розслідують смерті понад 12 тисяч цивільних. Ще 1200 тіл загиблих українців поки не ідентифікували.

Нещодавно в МВС повідомили, що в Київській області досі не вдалось встановити особи понад 200 українців, яких закатували загарбники.

Тим часом Володимир Путін продовжує нагороджувати окупантів "за героїзм". Так, орден Жукова надали танковому полку, причетному до звірств у Богданівці.

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