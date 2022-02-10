Це реалістичний сценарій, – Ярош відповів пропагандистам на "штурм окупованого Донбасу"

Російські пропагандисти заявили, що батальйони добровольців начебто готуються брати штурмом окуповані території. Донбас, звісно, дуже хочеться повернути, але для всього є свій час.

Про це у програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів командувач Української добровольчої армії та колишній лідер "Правого сектору" Дмитро Ярош. Кроків з боку добровольчих підрозділів поза наказами командування Операції Об'єднаних сил не буде у жодному разі.

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За словами Яроша, батальйони добровольців завжди підпорядковані та діють у повній злагодженості з військовим керівництвом.

Командувач Української добровольчої армії також зауважив, що для повернення окупованих територій ще буде свій час. За умови політичної волі керівництва та при певному геополітичному розкладі можна зробити усе.

Абсолютно реалістичний (сценарій – 24 канал). Воно ж як гарбуз: є оболонка, а десь далеко – резерви російської регулярної армії. Якщо швидко пробити оболонку, то там нічого немає. І підтримки населення немає настільки великої, на яку б вони могли опиратись. Дмитро Ярош Командувач Української добровольчої армії та колишній лідер "Правого сектору"

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"Перші особи" на 24 каналі: дивіться відео

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