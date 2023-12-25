Це Різдво задає правильний настрій, – Зеленський привітав українців і згадав про втрати Росії

Президент удень 25 грудня привітав з Різдвом Христовим. Якими словами Зеленський звернувся до українців у це свято – читайте на 24 Каналі.

Українці вже отримали різдвяні подаруночки від ЗСУ – 24 грудня було збито два російські літаки Су. Зеленський не оминув це увагою у своєму привітанні.

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Що написав президент

Різдвяний вечір під час війни. Наші воїни збили не лише майже 30 "Шахедів" і кілька ракет, але й ще дві російські "сушки". Всього за тиждень у терористів мінус 5 літаків,

– підкреслив Зеленський.

На його переконання, 2024-й стане роком можливостей.

"Це Різдво задає правильний настрій на весь наступний рік – настрій наших можливостей. Можливостей у переговорах із партнерами. Можливостей у зміцненні нашого повітряного щита. Можливостей у захисті нашого дому від російських терористів. Що сильніша буде наша ППО, то менше російських чортів буде і в нашому небі, і на нашій землі", – висловився лідер держави.

Зеленський про захисників і захисниць

Президент побажав, щоб світлий час Різдва зробив світлішим увесь наступний рік. І, звісно, подякував Силам оборони, медикам і волонтерам.

Дякую всім нашим воїнам за влучність та силу! Дякую кожному й кожній, хто і в Різдво, і в будні дбає про захист нашої держави, хто витримує ворожі атаки й показує незламність, хоч би де він був: на сході та півдні чи на кордонах нашої країни, хто в бою і на позиціях, хто рятує та лікує людей. Усі наші екстрені служби. Кожен, хто допомагає. Дякую всім вам!

– написав він.

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