Це на руку Лукашенку, – Калиновський про зведення військ Кремля до кордонів з Україною

7 лютого 2022 , 17:37
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Олександр Лукашенко є союзником Володимира Путіна у його агресивній політиці щодо України. Водночас диктатору не потрібна війна як така.

Білорусі не потрібні нові труни зі своїми солдатами. Про це розповів кореспондент "Радіо Свобода" у Мінську Валерій Калиновський в ефірі 24 каналу.

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Калиновський прокоментував позицію Лукашенка

Водночас, за його словами, Лукашенку є вигідним стягування російських військ до білорусько-українського кордону. Президентом Лукашенка не визнають ні за кордоном, ні більшість білоруського суспільства. 

Ці події, які розгорнув Путін довкола кордонів України, вони на руку Лукашенку. Вони пов'язують його з Путіним, вони дають можливість далі балансувати, залишатись при владі й отримувати преференсії від Росії.

Валерій Калиновський

Журналіст

Калиновський наголосив, що Лукашенко фактично прив'язав свою долю до Володимира Путіна й до російської політики.  

Зверніть увагу! Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що військову техніку, яку Росія зводить у Білорусь нібито для навчань – звідти не забирають.

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Автор: Тетяна Сукач