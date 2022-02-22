Це сигнал для Кремля, Захід серйозно налаштований, – аналітик оцінив санкції проти Росії
Велика Британія запровадила санкції проти 5 російських банків, а Німеччина зупиняє сертифікацію "Північного потоку-2". Такі дії Заходу мають стати сигналом для Кремля.
Про це в ефірі 24 каналу розповів аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи Андреас Умланд. За його словами, це позитивний сигнал, що і Німеччина, і Велика Британія так швидко зреагували.
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"Ці санкції сигналізують Кремлю, що на Заході серйозно налаштовані, що зараз зовсім інша ситуація, ніж була у 2008 році, коли відбулось вторгнення Росії в Грузію. Тоді не було жодних санкцій", – сказав Андреас Умланд.
Німеччина не антиукраїнська країна, – Умланд
Політолог зазначив, що за останні тижні Німеччина отримала в Україні імідж "антиукраїнської", "проросійської" країни. Однак, це не так.
"Німеччина подекуди проблематичний для України партнер, але вона не пропутінська і не антиукраїнська. Власне зупинка сертифікації "Північного потоку-2" саме в цей момент – це правильний крок", – додав він.
Андреас Умланд оцінив санкції проти Росії: дивіться відео
Санкції проти Росії: що про це відомо
- 21 лютого Володимир Путін оголосив про визнання "незалежності" квазіреспублік на тимчасово окупованій території України.
- Такі кроки Кремля засудив весь цивілізований світ. Канцлер Німеччини Олаф Шольц доручив зупинити сертифікацію "Північного потоку-2".
- Водночас Велика Британія ввела санкції проти 5 російських банків, а також 3 олігархів – мільярдера Геннадія Тимченка, бізнесмена зі списку Forbes Ігоря Ротенберга, а також його дядька Бориса Ротенберга.
- Гостро розкритикували дії Росії і в США. Незабаром у Вашингтоні обіцяють нищівний удар по агресору.