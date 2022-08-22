путіну дають сигнал, що його діями незадоволені, – Попович про вбивство доньки Дугіна

Вбивство доньки ідеолога "руского міра" дугіна – сигнал владіміру путіну. Певні політичні верхівки незадоволені ходом війни проти України.

Про вбивство дугіної 24 каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. На його думку, за вбивством дугіної не стоять російські партизани. Це – внутрішні політичні рухи в самій росії, які підтримали деякі представники спецслужб.

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Національна республіканська армія, яка взяла на себе відповідальність за вбивство, – це просто вершина айсберга. До цього взагалі нічого не було чутно за таку організацію.

путіну дали попередження

Попович вважає, що деякі з політичних еліт кремля або інші впливові люди в росії незадоволені тим, як йде війна проти України. Надалі такі процеси можуть призвести до зміни влади в росії.

путіну дають певний сигнал, що його діями незадоволені. Вони починають з ідеологів, пропагандистів. А далі коло може звузитися і дійти до нього, – вважає Попович.

Військовий оглядач переконаний, що вбивство дугіної точно сталося за покровительства російських спецслужб. Силовий апарат в москві досить потужний. І хтось з гру або фсб точно причетний до цього інциденту.

Попович вважає, що тепер варто приготуватися іншим пропагандистам, які створювали воєнний фон в росії та нагнітали істерику щодо необхідності повномасштабного вторгнення проти України.

Попович про вбивство дочки ідеолога "руского міра" дугіна: дивіться відео

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