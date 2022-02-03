Штати та НАТО серйозно ставляться до загрози, – Польща про скерування військових США до країни

3 лютого 2022 , 10:12
Читать новость на русском

Джерело:

твітер Ministerstwo Obrony Narodowej

У Польщі заявили, що скерування військ США у країну є сильним сигналом солідарності. Штати та НАТО серйозно ставляться до загрози з боку Росії.

Маріуш Блащак – міністр оборони Польщі – привітав рішучі заходи стримування Росії. Він наголосив, що обговорював це з Ллойдом Остіном – міністром оборони США.

Зауважте Байден давно обіцяв Путіну, що перекине в Європу додаткові війська США

Згідно з оголошеннями, 1,7 тисячі додаткових військ США перекинуть до Польщі. Це сильний сигнал солідарності у відповідь на ситуацію в Україні. Ми проти будь-якої агресії щодо нашого сусіда,
– заявив Блащак.

Окрім того, 300 військових скерують до Німеччини.

Заява Білого дому

  • Речниця Білого дому – Джен Псакі – заявила, що війська США не підуть в Україну.
  • Штати відправляють війська у Східну Європу у межах дотримування своїх зобов'язань за статтею 5 щодо підтримки та заспокоєння партнерів у регіоні.
  • У Білому домі наголосили: Джо Байден попереджав про це очільника Кремля Володимира Путіна.
Зверніть увагу! Єнс Столтенберг – генсек НАТО – заявив, що наразі не зафіксували ознак сповільнення накопичення сил Росії біля України. 

Термінове засідання Радбезу ООН через загрозу Росії: дивіться відео

 

Автор: Мар'яна Бекало