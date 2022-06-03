Це справжній концтабір, – Андрющенко описав жахливі умови у "фільтраційних тюрмах" Маріуполя
Росіяни відкрили у Маріуполі ще одну фільтраційну в’язницю, де утримують українців. І умови в таких тюрмах жахають, там окупанти роблять те ж, що було в Бучі – застосовують тортури, зґвалтування, вбивства.
Про це 24 каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
До теми 10 – 15 людей в камері та один раз у туалет: Бойченко розповів про жахи тюрем окупантів
Окупанти мають дві "фільтраційні тюрми" у Маріуполі
Він підтвердив, що окупанти відкрили ще одну "фільтраційну в’язницю" в Маріуполі, тепер їх дві.
Ця тюрма специфічна, бо туди потрапляють ті, щодо яких окупанти не можуть одразу вирішити, чи несуть вони небезпеку окупаційному режиму,
– пояснив Андрющенко.
Кого та скільки людей там утримують
Там, наприклад, перебувають 20 волонтерів від Червоного Хреста, які вивозили людей з Маріуполя. І всі інші люди, які просто не сподобалися окупантам чи загарбники щось запідозрили.
Водночас, за словами Андрющенка, у першій "фільтраційній в’язниці" утримуються проукраїнські активісти, волонтери, колишні військові чи поліцейські. Тобто ті, хто точно становить небезпеку для окупантів.
За попередніми даними міської ради Маріуполя, там перебувають близько 1 – 2 тисяч осіб, але точно з’ясувати наразі неможливо. "Всього по тюрмах Донецької області утримують до 10 тисяч маріупольців, які не пройшли "фільтрацію", – додав він.
Умови у цих в’язницях жахливі
Андрющенко розповів, що в таких "фільтраційних" в'язницях умови нелюдські. За його словами, всі докази про ту ж Бучу, як там поводилися окупанти з людьми, – то все це саме роблять у тюрмах в Маріуполі.
Тобто знущання, тортури, зґвалтування, вбивства. Там майже не дають людям їжі, туалет раз на добу, переповнені камери. Це справжній концтабір, не вистачає лише газової камери, але не здивуюся, якщо й вона з’явиться,
– розповів Андрющенко.
Яка ситуація в Маріуполі: останні новини
- Раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів про відновлення смертної кари у Маріуполі. Так окупанти продовжують легітимізувати вбивство мирних мешканців. Засуджують до розстрілів проукраїнських активістів – волонтерів, чиновників та навіть суддів.
- У місті створили ще одну "фільтраційну в'язницю". Її облаштували на базі колишньої Волноваської виправної колонії №120. Зараз окупанти утримують там волонтерів, які евакуйовували маріупольців у безпечніші регіони України.
- Після наради 3 червня загарбники в окупованому Маріуполі вирішили посилили фільтраційні заходи і забороняють виїзд з міста. Все через те, що вони бояться бунтів від місцевих мешканців.
- Також окупанти перейшли до активної реалізації плану з окупації Маріуполя. Зокрема, вони розпочали приймати в людей документи для незаконного виготовлення російських паспортів.
- У Маріуполі люди не мають, що пити та їсти. Росіяни користуються таким становищем й змушують людей до важкої праці – розчищання міста від сміття та трупів. За це маріупольцям платять водою та їжею.
- Загалом ситуація в Маріуполі була та залишається дуже складною. В місті ворожі окупаційні війська, а також самопроголошена "влада" тримає у заручниках понад 100 тисяч населення. Вони проводять паспортизацію населення.
Відео до теми – як виглядає Маріуполь, який "асвабаділі" окупанти