"Це тимчасова пауза": спікер Палати представників США про військову допомогу Україні
- Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що затримка військової допомоги Україні є тимчасовою, підкреслюючи важливість угоди про мінерали.
- Джонсон наголосив, що США не відмовляються від допомоги, але Зеленський має вирішити ситуацію з угодою.
Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що затримка військової допомоги Україні є тимчасовою. Він наголосив на необхідності підписання угоди про мінерали та закликав Зеленського виправити ситуацію.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на брифінг спікера Палати представників США Майка Джонсона. Він наголосив, що США не відмовляються від допомоги Україні, проте поки що виникла пауза у її наданні.
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Допомога Україні на паузі
Він також згадав про необхідність підписання угоди між Києвом і Вашингтоном щодо мінералів та зазначив, що український президент Володимир Зеленський має "виправити те, що сталося минулого тижня".
Я вважаю, що це найкраща угода, яка може бути запропонована, і це допоможе українському народу,
– заявив Джонсон, не уточнюючи деталей.
Нагадаємо, що раніше в США загострилися політичні дискусії щодо подальшої військової допомоги Україні. Республіканці у Палаті представників блокують ухвалення нового пакета фінансування, вимагаючи жорсткіших заходів щодо контролю над кордоном США.