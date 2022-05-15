Це велика біда нашої країни, – Псюк пояснив, чому сказав на Євробаченні про "Азовсталь"

Лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк після виступу у фіналі Євробачення-2022 закликав увесь світ врятувати Маріуполь. Він розповів, чому наважився зробити такий заклик, попри загрозу дискваліфікації.

Псюк розповів про причини свого вчинку під час пресконференції після перемоги на Євробаченні, повідомляє 24 канал. Також репер закликав європейську пресу не мовчати про ситуацію в українському Маріуполі.

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Порятунок Маріуполя – важливіший за дискваліфікацію

Псюк зауважив, що ситуація на "Азовсталі" у Маріуполі – це велика біда нашої країни.

"Це остання блокада, понад 1000 людей оточили, вони не можуть ніяк вийти. І просимо втрутитися третю країну, щоб допомогти їм вийти. Тут багато преси, якщо ви говорите про це, то це нам допоможе", – додав репер.

Він закликав європейців звертатися до своєї влади, адже інформація також може допомогти. Псюк наголосив, що порятунок захисників Маріуполя – дуже важливий для України.

Для мене це питання важливіше, ніж дискваліфікація. Такий шанс я б не дозволив собі втратити. Сподіваюся, що хоча б одна людина звернула на це увагу, що це хоч якось нам допоможе,

– підсумував лідер Kalush Orchestra.

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