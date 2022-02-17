Це велика провокація, – Зеленський відреагував на обстріл дитсадка у Станиці Луганській
17 лютого 2022 , 14:15Читать новость на русском
Джерело:твітер Володимира Зеленського
Володимир Зеленський заявив, що обстріл дитсадка у Станиці Луганській є великою провокацією з боку проросійських сил. Інцидент стався у четвер, 17 лютого.
Український лідер наголосив: важливо аби дипломати та представники ОБСЄ залишалися в Україні. Їхня моніторингова діяльність – додатковий чинник стримування.
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Обстріл проросійськими силами дитячого садка у Станиці Луганській – це велика провокація. Нам необхідний дієвий механізм фіксації всіх порушень режиму тиші,
– заявив Зеленський.
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