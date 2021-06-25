Це вибір людей, – Зеленський про другий термін

Президент Зеленський каже, що йому складно поки відповісти на питання про другий термін. Глава держави наголошує, що рішення буде за людьми.

Про це Зеленський повідомив під час інтерв'ю. Він відповів, що не може стверджувати однозначно про те, чи балотуватиметься вдруге.

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Не від мене залежить, – Зеленський

Не від мене залежить. Це – вибір людей,

– зауважив президент.

Зеленський каже, що хоче встигнути зробити деякі речі. Наміри у глави держави оптимістичні: каже, що думає, що встигне багато.

Зеленський казав, що не хоче, аби обіцянки лишились обіціянками

Зазначимо, що схожу позицію щодо другого президентського терміну Зеленський висловлював і під час великої пресконференції 20 травня. Глава держави казав, що не хоче, аби обіцянки залишились невиконаними.Проте його рішення піти на другий термін напряму залежатиме від думки народу, а також підтримки його родини.

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У "Слузі народу" проситимуть Зеленського знову балотуватись

Тим часом ще у березні глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що політсила проситиме Зеленського йти на другий термін. Проте це рішення президент ухвалюватиме самостійно.