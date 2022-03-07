Це відзнака тисячам людей, – глава Чернігівської ОВА про орден Хмельницького

Володимир Зеленський нагородив главу Чернігівської ОДА В'ячеслава Чауса орденом Богдана Хмельницького. Чиновник каже, що насправді це відзнака для тисяч людей, які боронять свою землю.

Тому Чаус попросив його не вітати, адже нагорода – спільна.

До теми За самовіддану оборону своїх громад: Зеленський нагородив орденами голів ОДА

Нагорода не мені особисто, а тисячам людей, які лишаються на місцях та боронять свою землю. Це нагорода силам спротиву, волонтерам, комунальникам,

– наголосив Чаус.

Крім того, орден стосується кожного військового, а також простого жителя, який залишився у місті та допомагає ЗСУ.

Зауважимо, напередодні Зеленський нагородив Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня кількох голів ОДА. Нагороду отримали:

Голова Харківської ОДА Синєгубов Олег Васильович.

Голова Миколаївської ОДА Кім Віталій Олександрович.

Голова Донецької ОДА Кириленко Павло Олександрович.

Голова Луганської ОДА Гайдай Сергій Володимирович.

Голова Чернігівської ОДА Чаус В'ячеслав Анатолійович.

Голова Сумської ОДА Живицький Дмитро Олексійович.



Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!