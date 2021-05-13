Це вимога держохорони, – Зеленська розповіла, чому вони ще досі живуть на держдачі

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Дружина президента Олена Зеленська пояснила, чому сім'я глави країни досі живе на держдачі. За її словами, це вимова державної охорони.

Джерело:

24 канал

Про це перша леді повідомила у програмі "VIP з Наталією Мосейчук". Це було її перше телевізійне інтерв'ю в другу річницю інавгурації чоловіка.

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Зверніть увагу! Утримання держдачі у Конча-Заспі, на яку в липні 2020 року переїхав президент Володимир Зеленський, обійшлося у 3 мільйони 429 тисяч гривень. Там також провели ремонтні роботи, вартістю майже 1 мільйон 300 тисяч гривень.

Нагадаємо, коли Володимир Зеленський був ще кандидатом у президенти, він заявляв про відмову від кортежів і державних дач. Конкретно цю (Конча-Заспі) він обіцяв віддати дітям.

Окрім цього, в Офісі Президента жодного разу не згадували підготовку переїзду. Лише коли журналісти "Схем" показали сюжет про підготовку переїзду, в ОПУ теж про це розповіли.