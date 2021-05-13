Це вимога держохорони, – Зеленська розповіла, чому вони ще досі живуть на держдачі

Дружина президента Олена Зеленська пояснила, чому сім'я глави країни досі живе на держдачі. За її словами, це вимова державної охорони.

Про це перша леді повідомила у програмі "VIP з Наталією Мосейчук". Це було її перше телевізійне інтерв'ю в другу річницю інавгурації чоловіка.

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Утримання держдачі у Конча-Заспі, на яку в липні 2020 року переїхав президент Володимир Зеленський, обійшлося у 3 мільйони 429 тисяч гривень . Там також провели ремонтні роботи, вартістю майже 1 мільйон 300 тисяч гривень.

Нагадаємо, коли Володимир Зеленський був ще кандидатом у президенти, він заявляв про відмову від кортежів і державних дач. Конкретно цю (Конча-Заспі) він обіцяв віддати дітям.

Окрім цього, в Офісі Президента жодного разу не згадували підготовку переїзду. Лише коли журналісти "Схем" показали сюжет про підготовку переїзду, в ОПУ теж про це розповіли.