Це війна – до нашої перемоги

Так вийшло, що я ніколи не бажав смерті. Навіть своїм ворогам, яких у мене за 60 років набралось чимало.

Заповітна мрія миролюбної нації

Але одній людині я бажаю смерті. Мученицької. Не швидкої та безболісної – в жодному разі. Здогадалися про кого я?

Важливо Українські герої назавжди знищили міф про "велику" російську армію

Нехай ця бункерна тварюка знає, що зараз в Україні мільйони людей бажають йому здохнути в муках, вкритися чиряками та стікати кров'ю й гноєм. Чисто по-біблійному. Око за око, кров за кров, смерть за смерть.

Містичний шанс на знищення зла

Востаннє тут бажали таке Сталіну та Гітлеру. Не допомогло. Залишається розраховувати на милість Бога-Отця в Пурім, як у 1953-му. В цьому березні він 17-го числа. І – на ЗСУ, вони поряд із народом. Я більше розраховував би на ЗСУ, але допомога вищих сил не завадить.

Актуально Проти окупантів об'єдналися всі – конкуренти, ідеологічні противники і навіть розлучені пари

Немає сенсу згадувати притчу про Каїна та Авеля. Путін і його армія будь-якого Каїна заткнуть за пояс. Назвати їх братами навіть не смішно – ганебно. Боюся, що це війна надовго. До нашої перемоги. Поки ця тварина не здохне у своїй підземній норі.

Ніколи нікого так не зневажав. Ніколи так не ненавидів. Стріляти, як скажених собак.

Варте уваги – у Росії закінчуються резерви окупантів: дивіться відео

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!