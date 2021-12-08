"Це власним коштом": Устінова розкритикувала Рудик, яка засвітилася на обкладинці Elle

Нардепка Олександра Устінова прокоментувала появу Кіри Рудик на обгортці журналу Elle. Зокрема заявила, що дізналася розцінки на таку "дівчачу мрію".

Відповідну заяву депутатка від фракції "Голос" оприлюднила 8 грудня. Своєю появою в журналі голова політичної партії "Голос" Кіра Рудик похизувалась ще 6 грудня, написавши про це в фейсбуці.

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Устінова заявила про розцінки за публікацію в журналі Elle Business

Обкладинка Elle Business, 6 сторінок та фотосесія коштують 25 тисяч доларів. А розворот (2 сторінки) – 3,5 тисячі євро,

– написала депутатка.

Устінова також написала, що має питання до Кіри Рудик щодо того, чи "це за власний кошт робилося?".

"І якщо так – то коли ми побачимо це відображення в декларації в розділі "зміни до майнового стану". Чи на це пішли гроші "партії"? Це ж 82 мільйонів, які щороку виділяються вам на її розбудову з державного бюджету", – заявила Устінова.

24 канал звертався до Кіри Рудик та у пресслужбу "Голосу". В останній відповіли, що "спробують організувати коментар".

Сама ж Кіра Рудик у пості написала, що "світ побачив спецпроєкт журналу Elle Business. Напевно, кожна з дівчат мріє побачити своє фото на обгортці журналу".

Сьогодні (мовиться про 6 грудня – 24 канал) я надзвичайно радію, що є змога розказати про досягнення цілей у політиці і бізнесі, підтримку жіночого лідерства та різноманітні історії,

– розповіла Рудик.

Вона також опублікувала фото журналу, де вона на обкладинці Elle Business.



Кіра Рудик оприлюднила фото журналу Elle / Фото з фейсбуку Кіри Рудик

Коротко про скандал та розкол у партії "Голос"

У партії "Голос" почались протиріччя ще в період, коли з партії вийшов Сергій Притула. Згодом частина депутатів звинуватила в узурпації влади всередині партії та фракції керівництво "Голосу" – Ярослава Железняка та Кіру Рудик.

16 червня Олександра Устінова під час засідання Ради оголосила про створення об'єднання "Справедливість". В офіційній заяві партії "Голос" тоді мовилось, що створювати політичні групи можуть тільки позафракційні нардепи. Саме тому заяву у Раді про створення "Справедливості" проаналізує та оцінить політична рада "Голосу".

Згодом виник скандал через гроші. У "Голосі" заявили про розкрадання понад мільйона з фонду партії. Саме тоді фігурували 82 мільйони гривень річного бюджету партії. Мовилось нібито про "щонайменше одну "дірку" на суму понад мільйон гривень!".

У "Голосі" заявили про буцімто конфлікт інтересів у голови НАЗК Олександра Новікова. Проте не пояснили, про який саме особистий інтерес мовиться в цій ситуації.

Інтерв'ю Андрія Осадчука з "Голосу" – дивіться відео