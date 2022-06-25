Це впливає на політичну ситуацію в Грузії, – Васадзе про масштабний мітинг у Тбілісі
У столиці Грузії тисячі людей вийшли на протест після відмови в наданні країні статусу кандидата на членство в Євросоюзі.
В ефірі 24 каналу грузинський політичний експерт Гела Васадзе підтвердив, що протести були масовим.
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На його думку, вони вже впливають на політичну ситуацію в Грузію. Проте анонсувати революції чи майдан, він не став би.
Взагалі ні одна революція, ні один майдан не проходили, як щось анонсоване,
– зазначив Гела Васадзе.
Він розповів, що тиск з вулиці на владу є. При цьому народ вимагає тільки одне – виконати 12 пунктів, які вказав Європейський Союз. Це необхідно для того, щоб до кінця 2022 року отримати статус кандида в ЄС.
Гела Васадзе повідомив, що 11 пунктів цілком реально виконати. Незалежна судова система, незалежна виборча система – це те, що стосується прав людини.
"А от один пункт, а саме щодо деолігархізації, – фактично означає пропозицію до влади негайно піти", – додав грузинський політичний експерт.
Гела Васадзе про протести в Грузії: дивіться відео
Яка ситуація в Грузії щодо статусу кандидата в ЄС: останні новини
- Грузії не надали статус кандидата на членство в Євросоюзі разом з Україною та Молдовою 23 червня. Та це невдовзі може статися, якщо країна зробить кілька важливих кроків.
- Антиурядовий мітинг відбувся на наступний день після того, як ЄС рекомендував надати Україні та Молдові статус кандидатів на членство в ЄС, однак Грузії, яка також подала заявку – поки що відмовлено.
- До учасників мітингу звернувся президент України Володимир Зеленський, появу на екрані якого зустріли оплесками. Глава держави підкреслив, що вірить у європейське майбутнє Грузії. Також до мітингувальників звернувся Давид Арахамія, який наголосив, що грузини, як і українці, не терпітимуть принижень і будуть захищати своє майбутнє.
- У Грузії різко відреагували на рішення Єврокомісії не рекомендувати надати їхній країні статусу кандидата в ЄС. Там заявили, що очікували більшого, проте зупиняти євроінтеграційні реформи не будуть. Таку заяву зробив міністр закордонних справ країни Ілля Дарчіашвілі 17 червня.