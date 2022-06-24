Це вже факт, – в InformNapalm розповіли про участь білорусів у війні в Україні

Експерти вже давно говорять про ймовірніть загрози наступу армії Лукашенка на Україну. Однак міжнарожна розвідувальна спільнота InformNapalm вже зафіксувала учать білоруських військових у війні на боці Росії.

Білоруси в Україні

Про це 24 каналу розповів громадський діяч та речник InformNapalm Михайло Макарук. Він також додав, що на Чернігівщині фіксували білоруських поліцейських і офіцерів КДБ.

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За його словами, зараз не існує незалежних збройних сил та КДБ у Білорусі. Річ у тім, що 80% офіцерів-випускників КБД Білоурсі – випускники академії ФСБ Росії.

Крім цього, більшість генералів, полковників, підполковників пройшло навчання у вищих військових вишах.

Ми фіксували білоруський поліцейсьцих і КБД-шників, які бігали по Чернігівщині. І це вже факт,

– наголосив Макарук.

Про це вже казали й українські високопосадовці. Ба більше, розслідувачі InformNapalm фіксували білоруську форму у підбитих машинах 24 – 25 лютого.

"І ще одне. Останні пів року до білоруських бригад долучаються так звані радники. Однак по факту, це російські куратори, які казатимуть, які віддавати накази", – додав розслідувач.

Ймовірність нападу зі сторони Білорусі

Білорусь зосередила на кордоні з Україною до 7 батальйонів. У прикордонних районах проводять додаткові заходи з інженерного обладнання пунктів пропуску й розгортають додаткові засоби радіоелектронної боротьби.

Однак цих військ та техніки досі недостатньо, щоб організувати напад. З цими тезами погоджуються і в Інституті дослідження війни.

За їхніми даними, армія Білорусі не є боєздатною силою. У неї недостатньо засобів, низька бойова готовність і нема реального бойового досвіду, на відміну від ЗСУ. Окрім цього, Лукашенкові армія потрібна для того, аби утримувати свій режим.

Збройні Сили України розглядають усі можливі сценарії ескалації війни з Росією. Готові наші бійці й до нападу окупантів з території Білорусі чи невизнаного Придністров'я. Відповідну заяву зробила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

В Офісі Президента ж кажуть, що найближчим часом військо Лукашенка не наступатиме на українські території.

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В Міноборони неодноразово підкреслювали, що Росія використовує територію Білорусі для агресії проти України.