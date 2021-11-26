Це вже не "збиті льотчики", – Зеленський похвалив роботу РНБО

Президент Зеленський наголосив, що рішення РНБО, які не є таємними, активно демонструють суспільству. Це відрізняє сучасну Раду нацбезпеки та оборони від тієї, що працювала за попередньої влади.

Про це Зеленський розповів під час пресмарафону 26 листопада. Раніше, наголосив глава держави, про рішення РНБО ніхто не знав.

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Раніше РНБО була пасивним органом, – Зеленський

Раніше РНБО – це був пасивний орган, всі називали це "кладовищем збитих льотчиків", а сьогодні це – потужний орган, там працюють не "збиті льотчики", а саме ті люди, які сьогодні у владі,

– повідомив Зеленський.

Президент України зазначив: помилки у рішеннях можуть бути і їх треба виправляти, а винних притягати до відповідальності.

Чому раніше цього не робили – шукайте свою відповідь, – президент

"Щодо ситуації з Медведчуком, то все це було, чому раніше це ніхто не робив – шукайте свій зміст і свою відповідь", – додав президент.

Зеленський вважає, що я Євросуд з прав людини або інші міжнародні судові інстанції можуть давати інші висновки щодо осіб, які потрапили у перелік підсанкційних. Така ситуація і трапляється вже з деякими представниками режиму Януковича, з яких ЄС знімає каральні обмеження.

Ми захищаємо державу, як ми можемо – у рамках закону. Хтось вважає, що поза рамками – нехай це буде. Давайте очікувати на результат,

– наголосив Зеленський.

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