Це вже Північна Корея, – журналіст розповів про ситуацію в Білорусі

У Білорусі загострюється ситуація. Представники влади самопроголошеного президента Олександра Лукашенка продовжують затримувати активістів та проводити обшуки у різних організаціях.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів білоруський журналіст Олександр Бураков, який через режим Лукашенка емігрував до Грузії. Він зазначив, що актуальні події в Білорусі можна назвати божевіллям.

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"Сьогодні (31 серпня – 24 канал) прийшли з обшуками в організацію охорони птахів. Незрозуміло, яку загрозу можуть нести захисники птахів. Відбувається якась руйнація всього", – зазначив журналіст.

Мені здається, що скоро вони змагатимуться самі з собою. Тому що це вже Північна Корея,

– додав він.

Чого боїться режим Лукашенка

Бураков розповів, що з вересня 2021 року почнуть діяти європейські санкції проти Білорусі. Вони вдарять по економіці країни.

"Думаю, що цього понад усе боїться влада Білорусі", – наголосив журналіст.

За його словами, Лукашенко продовжує набирати політв'язнів – людей затримують та везуть до тюрем. Така політична криза триває вже рік. Через це, можливо, Білорусь спробує шантажувати Євросоюз.

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"Вже можна було б заспокоїтись, але ні. Вони хочуть притискати білорусів. Лукашенко потім скаже, що не робитиме так, але ви послабте санкції. Мені здається, що Захід на це вже не піде", – пояснив Бураков.

Журналіст Олександр Бураков розповів про режим Лукашенка: дивіться відео

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