Це явно російська історія, – Денисенко про обстріли прикордонних регіонів Росії

Кремль звинувачує Україну в атаках на Курську, Бєдгородську та Брянську прикордонні області. Однак ці обстріли є російською історією.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі 24 каналу.

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За його словами, те, що російські спецслужби справді у багатьох випадках нагнітають, є абсолютною правдою.

Обстріли, про які ми чуємо, як російські сили обстрілюють ледь не щодня – це явно російська історія,

– зауважив радник міністра.

Як розповів Денисенко, коли протягом 2 тижнів обстрілюють прикордонні російські сили, але немає жодного загиблого, то така система викликає велике здивування. Тому у цьому випадку росіяни можуть просто намагатися спонукати власне населення до мобілізації.

Обстріли прикордонних областей Росії: що відомо

Російські ЗМІ 1 квітня повідомили про пожежу на нафтобазі у російському Бєлгороді, який розташований неподалік українського кордону.

У Міноборони відповіли, що Україна не несе відповідальності за всі катастрофи чи події, які відбуваються на території Росії, зокрема щодо пожежі на нафтобазі у Бєлгороді.

Варто зауважити, що вибухи були й в інших містах Росії. Зокрема, 25 квітня два вибухи пролунали у російському Брянську. Відомо, що росіяни самі обстріляли область, аби звинуватити у провокаціях Україну.

Служба безпеки України перехопила розмову окупантів, яка свідчить про те, що саме держава-агресорка завдала удару по селу Клімово у Брянській області.

У російській Бєлгородській області 1 травня вкотре почули вибухи. Там спалахнув об'єкт, який належить міністерству оборони країни-агресорки.

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