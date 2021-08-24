Це його мрія: Верховна Рада підтримала хворого першого президента Кравчука у День Незалежності

Верховна Рада 24 серпня зібралась на урочисте засідання. Були присутні другий, третій та п'ятий президенти України. Глава держави Володимир Зеленський закликав підтримати першого президента Леоніда Кравчука, який зараз перебуває у лікарні.

Зеленський наголосив, що депутати розглядатимуть питання великого Державного герба.

Варто прочитати Нам точно усміхнеться доля, – Зеленський з потужною промовою виступив у Раді

Великий Державний герб мав представляти Кравчук

Його мав сьогодні представляти перший президент України Леонід Кравчук. Я хочу, щоб ми зараз його підтримали. Це дуже важливо. Це його ідея, його мрія,

– закликав президент.

Глава держави зауважив, що Кравчук беззаперечно заслуговує на аплодисменти та підтримку. Також Зеленський побажав першому президентові здоров'я.

Дивіться виступ президента Зеленського у Верховній Раді:

Що відомо про стан Леоніда Кравчука

Леонід Кравчук пропустив урочисте засідання Верховної Ради 28 червня у День Конституції.

Згодом стало відомо, що 29 червня першому президенту зробили операцію на серці.

Кравчук відмовився лікуватись за кордоном.

Останньою інформацією, яка була відома про Кравчука – те, що він під'єднаний до апарату ШВЛ та перебуває у реанімації.

Читайте також Від Кравчука до Зеленського: чим запам'яталася промови всіх президентів незалежної України