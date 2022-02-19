Це його рішення, – Байден говорив із Зеленським щодо поїздки на Мюнхенську конференцію

Президент США Джо Байден заявив, що говорив з українським колегою Володимиром Зеленським щодо поїздки на Мюнхенську конференцію. Глава держави має виступити там 19 лютого.

Байден знову виступив із терміновим зверненням щодо України. Під час нього журналісти запитали думку політика, чи варто Зеленському на фоні загострення навколо України їхати в Німеччину.

Важливо Термінове звернення Байдена на тлі загострення на Донбасі: головні тези

Американський президент зізнався, що говорив із Зеленським більше десятка разів.

Він сам має прийняти це рішення,

– наголосив Байден.

Хоча й політик допустив, що поїздка може бути розумним рішенням, якщо прагнути до дипломатичного врегулювання ситуації.

Зеленський збирається на конференцію

Глава держави на вихідні збирається відвідати Німеччину з робочою поїздкою. Зокрема, 19 лютого, президент має виступити на Мюнхенській безпековій конференції. Виступ запланований у межах блоку "Регіональні проблеми", темою буде "Україна та європейська безпека".

Мюнхенська конференція присвячена саме агресії Росії проти України. Крім того, у Німеччині Зеленський зустрінеться з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс.

Звернення Байдена: головне

Президент США у своєму терміновому зверненні заявив, що має підстави вважати, що Володимир Путін схвалив рішення про напад на Україну. Байден попередив: Москва може атакувати Київ.

Також політик заявив, що Росія збрехала, сказавши, мовляв, обстріли житлових районів на Донбасі влаштувала Україна.

Також він розповів про 2 важливі дзвінки з американськими та європейськими колегами. Байден поговорив про ситуацію в Україні з провідними світовими лідерами.

Важливо – Звернення Джо Байдена щодо України від 18 лютого: