Це завершення паузи у стосунках, – Чалий про зустріч Зеленського та Байдена

У Вашингтоні 1 вересня відбудеться довгоочікувана зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена. Вона може змінити так звану динаміку у стосунках президентів.

Про це в ефірі програми Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі розповів посол України у США у 2015 – 2019 роках Валерій Чалий. Водночас він пояснив ймовірне значення заяви Байдена щодо зустрічі зі Зеленським.

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Позиція США наразі незмінна

"Приємно, що написано. Але там (у дописі Байдена – 24 канал) ключова фраза – reaffirm, ще раз підтвердити. Тобто те, що є наразі, що позиція США незмінна", – зауважив колишній посол України в США.

Вже є інформація про те, що буде міститись у спільній заяві. Я б так сказав, що це не новий якісний етап стосунків, це, мабуть, завершення паузи у стосунках, нова динаміка,

– сказав Валерій Чалий.

Він додав, що Комісію стратегічного партнерства у 2018 році не проводили, проте у спільній заяві буде зазначено, що її проведуть. Відповідну комісію створюють для того, щоб домовленості президентів імплементувати в конкретні рішення. Мовиться про енергетичний сектор, економіку та політику зокрема.

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Крім того, за інформацією Чалого, буде заява щодо зустрічі міністра закордонних справ України та держсекретаря США восени 2021 року, вже масштабна. Наразі багато питань переносять на механізми, форми співпраці, які були традиційними.

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Зустріч Зеленського та Байдена: коротко