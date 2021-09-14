Це ж не Роберт де Ніро, – Зеленський зізнався, чи тиснув на нього Трамп у розмові 2019 року

Володимир Зеленський прокоментував скандальну розмову з Дональдом Трампом у 2019 році та заявив, що президент США не змушував його щось робити. Тоді мовилось про ймовірний тиск щодо розслідування справи сина Джо Байдена.

Володимир Зеленський розповів, що Дональд Трамп – не Роберт де Ніро. Про це Президент України розповів у інтерв'ю в програмі Фаріда Закарії виданню CNN.

До теми Зеленський про стосунки із США і Трампом: Я зробив те, що міг

Зеленський прокоментував розмову та ймовірний тиск Трампа

Зеленський відповів на питання, чи відчував він, що тиск Трампа був настільки сильним, що йому доведеться заявити про розслідування проти сина Джо Байдена Хантера Байдена.

Ні. Може це тому, що я раніше не займався політикою,

– запевнив Зеленський.

Додав, що завжди вважав, що Україна – незалежна країна, а президент відчуває "себе амбітною, незалежною людиною, якій щодня треба вчитися у найкращих. Ось чому моя розмова з президентом Трампом відбулася в тому ж руслі".

Він заявив, що знав, що країні потрібні хороші стосунки з США й що "вони вболівали за нас. І ми повинні отримати більше від Сполучених Штатів". Зокрема мовилось про військову допомогу.

Президент пояснив, що саме тому хотів зустрічі в Білому домі. Мовилось не лише про те, "щоб картина висіла над каміном".

Він є Президентом США. Це не Роберт де Ніро. Роберт де Ніро був моїм кумиром. З ним я б розмовляв невимушено, незалежно від того, буде допомога. Тут серйозні речі (мовиться про зустріч з президентом США – 24 канал). Це на рівні людини, від якої залежить стабільність нашої країни. І допомога моїй країні. Нам потрібні відносини,

– пояснив Зеленський.

Президент України заявив, що не відчував, що Трамп змушував його щось робити.

Коротко про скандал після розмови Трампа та Зеленського