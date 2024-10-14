Це жахає Кремль: про що Путін намагався домовитися в Туркменістані

Через Римський статут та постійну параною Владімір Путін нечасто дозволяє собі виїжджати з Росії. Втім 11 жовтня таки наважився на нічну поїздку до Туркменістану.

Чому саме зараз і саме до цієї країни для 24 Каналу пояснив російський політтехнолог Аббас Галлямов.

До теми Путін запевнив Пезешкіана, що позиції Росії та Ірану "часто дуже близькі"

Що намагався показати Путін

По-перше, Путін хоче спростувати тезу, що Росія і російський диктатор перебувають в ізоляції, тому намагається виїхати в країни, які не є підписантом Римського статуту.

По-друге, Туркменістан – один з ключових постачальників природного газу і прямий конкурент Росії. "Газпром" збанкрутував, світ масово відмовився від закупки російського газу.

Зараз Росія націлена на продаж газу до Ірану, який через тиск санкцій не може забезпечити себе ним. Оскільки до Туркменістану приїжджав і лідер Ірану, Галлямов переконаний, що топтемою їхнього обговорення була саме конкуренція за експорт газу.

Путіну потрібно було побачитися з новим президентом Ірану, адже він його дуже тривожить, він не консерватор, а так званий модерніст. Це той табір, який хоче знизити градус напруги з навколишнім світом, намагатися вийти з ізоляції, підписати новий ядерний договір із США та знизити залежність Ірану від Росії,

– переконаний політтехнолог.

Влітку 2023 року пост президентка Ірану обійняв Масуд Пезешкіан. Подекуди свій електорат він отримав з надією, що саме Пезешкіан зможе налагодити стосунки із Заходом та домогтися скасування санкцій.

Уже зараз в Ірані від політиків більш ліберальної течії почали звучати тези про надто велику залежність від Росії, роздуми, чому у війні Іран підтримує Росію, а на Україну, адже та стала таким же вигнанцем, як і Іран.

Для Росії це дуже неприємний тренд, тому Путіну було важливо особисто поговорити із Масудом Пезешкіаном, можливо, навіть натиснути, психологічно поставити в залежність,

– резюмував Галлямов.



На чиєму боці Іран